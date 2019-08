JOSEPH EDGAR GOMEZ

Posted:

JOSEPH EDGAR entró al descanso eterno el martes 13 de agosto de 2019 en su casa rodeado de su amada familia. Nació el 31 de octubre de 1937 en Colombia y se retiró del Distrito de Navegación de Brownsville en 2007. Le precedieron en la muerte sus padres, Medardo Gómez y Laura López de Gómez; hermanos, Nury Gómez de Reyes, William, Uriel, Sadid y Abelardo Gómez López; y nieta, Mayah Combs. A Joseph le sobreviven su esposa durante 45 años, Margarita Gómez Ortiz; niños Laura (Mark) Combs, Magnolia (Jorge) Sifuentes, Edgar (Devyn) Gomez, Edwin Gomez, nietos Benjamin, Jacob, Sarai, Micah, Jonah Combs, Leyla, Jorge, Lynette Sifuentes, Tristan y Mason Gómez; hermanos Jairo y Alonso Gómez López; numerosas sobrinas, sobrinos y primos. Joseph fue un devoto y amoroso esposo, padre, abuelo, hermano y amigo que serán extrañados por todos los que lo conocieron. Según sus deseos, se celebró un servicio privado para su familia inmediata. © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

