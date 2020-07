Previous Next JOSÉ VELA

Posted:

José Vela, de 64 años, entró al descanso eterno el jueves 25 de junio de 2020 en Brownsville, Texas. José era un veterano orgulloso y sirvió honorablemente en la Marina de los Estados Unidos a bordo del USS Kitty Hawk. Le precedieron en la muerte su padre, José Vela, y su hermana, Margarita Nájera. Quedan para atesorar su memoria su madre, Julia Vela; su esposa Blanca; su hija, Yvette, y su hijo, José; su hermana, Paula Rodríguez, y sus hermanos, Jorge y Javier Vela; y sus cuñados, Horacio Martínez III y Eusebio Rodríguez, Jr. El horario de visitas se llevará a cabo mañana lunes 29 de junio de 2020 entre las once de la mañana y las dos de la tarde, con un servicio conmemorativo que comenzará a las dos de la tarde de mañana en el este Capilla de Darling - Mouser Funeral Home. Los servicios del cepelio seguirán en Rose Lawn Memorial Gardens con honores militares que se llevarán a cabo bajo los auspicios de V.F.W. Publicación # 2035. Hay un límite de setenta y cinco personas dentro de la capilla de la funeraria en todo momento debido a la situación COVID. Siga las pautas y regulaciones actuales de distanciamiento social. Se requiere una máscara facial dentro de la funeraria en todo momento. Los recuerdos del Sr. Vela se pueden compartir en www.darlingmouser.com. Los arreglos funerarios personalizados se han confiado al cuidado de la funeraria Darling-Mouser en 945 Palm Boulevard en Brownsville, Texas 78520, (956) 546 - 7111. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Tuesday, July 7, 2020 7:15 pm.