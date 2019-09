Posted:

José Rogerio Frausto entró en eterno descanso el sábado 7 de septiembre de 2019 a la edad de noventa y un años. José nació de Rogelio y Antonia C. Frausto en Brownsville, Texas. Sirvió en el Ejército de Estados Unidos y actualmente era un veterano orgulloso. Se retiró de la Asociación Internacional Long-Shoreman del Puerto de Brownsville, después de treinta y tres años de servicio. Fue profundamente amado y lo extrañaremos muchísimo. Le precedieron en la muerte sus padres; tres hermanos y le sobreviven su amada esposa Inés Quiroz Frausto; sus hijos Juanita Ramírez, Angelita Bernard, José Rogelio Frausto Jr. y nietos. Además, para atesorar muchos de sus recuerdos se encuentran miembros de la familia extendida y una gran cantidad de amigos. La visita será de 12 del mediodía a 9 p.m. hoy, con una recitación del Santo Rosario a las 7:00 p.m. en la capilla sur de Treviño Funeral Home. La visita se reanuda de 8:15 a.m. a 1 p.m. el jueves 12 de septiembre de 2019. La misa fúnebre se llevará a cabo a las 2 p.m. el jueves 12 de septiembre de 2019 en la Iglesia Católica Cristo Rey. Seguirá un rito de compromiso en Rose Lawn Memorial Gardens con honores militares de American Legion Post # 43. Se invita a familiares y amigos a ver el obituario, tributo en video, firmar el libro de visitas y dejar un mensaje de condolencia para la familia de José en www.trevinofuneral.com. Los arreglos funerarios se han encomendado a Trevino Funeral Home and Cremations, en 1355 Old Port Isabel Rd., Brownsville, Texas 78521 y 956-542-2583. © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Wednesday, September 11, 2019 5:42 pm.