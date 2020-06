JOSÉ RAMIREZ SR.

Posted:

BROWNSVILLE — José Ramírez Sr. entró en descanso eterno el 21 de mayo de 2020 en su residencia. Le precedieron en la muerte su padre Raymundo Ramírez. A José le sobreviven sus dos hijos José Jesús (Denise) Ramírez y José Ramírez Jr; su madre Guadalupe Ramírez; dos hermanas Irma (Celso) Medina y Rachel (Fernando) Medina; También le sobrevivieron numerosas sobrinas, sobrinos, sobrinos nietos y nietas. José será incinerado. Los servicios serán mantenidos en privado por la familia inmediata. Los servicios han sido confiados a Sunset Memorial Funeral Home. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

