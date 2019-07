Previous Next JOSÉ R. GUERRA, SR. JOSÉ R. GUERRA, SR.

Con gran pesar, tuvimos que despedirnos de nuestro padre, José R. Guerra, Sr., el domingo 14 de julio de 2019. Fue a reunirse en el cielo con su amada esposa, Genoveva, quien esperó pacientemente a que nuestro padre se uniera a ella en paz eterna y alegría. Nuestra madre, Genoveva, le precedió en la muerte en marzo de 2004, así como sus hermanos, Paulino y Román, y sus padres, Pablo y Margarita Guerra. El viaje de 95 años de José comenzó en Robstown el 13 de marzo de 1924. Allí comenzó a trabajar a una muy temprana edad. Trabajaba en ranchos y disfrutaba entrenar caballos. A partir de ahí, trabajó en varios ranchos en el área de Linn-San Manuel, Santa Anita y Santa Vicente Ranches, por nombrar algunos. Continuó en ganadería y entrenamiento de caballos. Más tarde se mudó a Lasara, donde conoció a nuestra madre y se casaron en septiembre de 1946. Trabajó varios años en el Ring Ranch en las afueras de Lasara. Después trabajó y se retiró del Distrito Escolar de Lasara. Mantuvo todos los patios escolares en la mejor forma, junto con todas las plantas y flores que hacían que los jardines se vieran hermosos todo el tiempo. Él era el custodio de la escuela también. Deja para conservar sus recuerdos a sus hijos, José R. Guerra, Jr., Sylvia (Alex) Bravo, Melba (Raúl) García, Omar (Yolanda) Guerra, María (Julio) Rodríguez, Andrea (Adrián) Cavazos, su hermana, Trinidad Treviño y numerosos nietos y bisnietos. Nos gustaría agradecer a Pax Villa Hospice por la atención excepcional que recibió y también a sus proveedoras, Adelaida Rodríguez y Rosa López, quienes lo cuidaron y trataron con gran compasión. Nuestro querido padre ha sido una bendición para todos nosotros y nos consuela saber que él está descansando en las manos de Dios. La familia Guerra recibirá a familiares y amigos el martes 16 de julio de 2019, seguido de la recitación del Santo Rosario a partir de las 7:00 p.m. en Duddlesten Funeral Home. Los servicios fúnebres se llevarán a cabo el miércoles 17 de julio de 2019 a las 9:00 a.m. en la Iglesia Católica de St. Patrick en Lasara, Texas. El sepelio seguirá hasta su último lugar de descanso en el cementerio de Lasara. Honrados de servir como portadores del féretro estarán Michael Cavazos, Luis Chávez, Mark García, Avan O. Guerra, Mack Longoria y Marcos Ramos. Los portadores honorarios serán Noel Chávez y Oscar Guerra. Los arreglos funerarios se han confiado a Duddlesten Funeral Home, en 604 W. Hidalgo Ave., Raymondville, Texas.

