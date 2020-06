Posted:

José Jesús Rodríguez Villanueva entró en eterno descanso el jueves 4 de junio de 2020. José es precedido en la muerte por su padre Darío Rodríguez y su madre Carmen Villanueva. Deja para atesorar su memoria a su esposa Ivonne M. Rodríguez, su hijo Sahid Rodríguez, Alexis Rodríguez, su hija Yvonne Rodríguez y su hijo Josuhe Rodríguez. Las visitas se realizarán el martes 9 de junio de 2020 de 11:00 a.m. a 10:00 p.m. con un rosario a las 7:00 p.m. en la Funeraria del Angel Buena Vista. Un servicio de capilla será el miércoles 10 de junio de 2020 a las 3:00 p.m. seguido de un entierro en Buena Vista Burial Park. Los arreglos funerarios se han confiado al cuidado de Funeraria del Angel Buena Vista, en 125 McDavitt Blvd., Brownsville, Texas, (956) 541-5400, Dignity Memorial Provider. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Wednesday, June 24, 2020 12:52 pm.