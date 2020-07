Posted:

José Arizmendi entró al descanso eterno el lunes 15 de junio de 2020 en Rancho Viejo, TX. GYSGT José Arizmendi se retiró en 1994 del Cuerpo de Marines de los EE.UU. después de 20 años honorables y fiel servicio. Él continuó en administración pública trabajando en el Servicio Postal de los EE.UU. y se transfirió y jubiló como inspector federal de camiones del Departamento de Transporte de los EE.UU. Además de su amor por Dios y su familia, amaba la música; donde todos sus hijos crecieron, incluso sus nietos A José Arizmendi le preceden en la muerte su madre Francisca Gamez. Le sobreviven su amada esposa Yolanda Arizmendi, hijos; José Arizmendi Jr., Chester J. Arizmendi, Daniel C. Arizmendi, hijas; Marina L. Arizmendi y Sara A. Arizmendi. José Arizmendi también deja para atesorar su memoria a 3 hermanas mayores, 1 hermano mayor y 9 nietos. Los portadores del féretro: José Arizmendi Jr., Chester Arizmendi, Daniel C. Arizmendi, José Arizmendi III, Chester J. Arizmendi Jr., Michael F. Arizmendi, Gabriel Castelan. La visita se llevará a cabo el viernes 19 de junio de 2020 desde las 2 p.m. 10 p.m con el Rosario a las 7 p.m. en la Funeraria Del Angel Rose Lawn. La Misa tendrá lugar el sábado 20 de junio de 2020 a las 10 a.m. en el St. Joseph Catholic Church located at 555 W. St. Francis St. El entierro se celebrará el sábado 20 de junio de 2020 a las 11 a.m. en el Rose Lawn Memorial Gardens ubnicado en 4464 Old Port Isabel Rd. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Tuesday, July 7, 2020 6:05 pm.