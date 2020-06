Posted:

BROWNSVILLE — Jorge Luis Ayala de Brownsville, falleció el domingo 7 de junio de 2020 en el Valley Baptist Medical Center en Brownsville. Era veterano del U.S. Army. Le precedieron en la muerte sus padres, Carlos César Ayala y Ernestina Chapa Ayala. Al Sr. Ayala le sobreviven su hija, Alyssa Marie (Frank Dickinson) Ayala; hermanos, Carlos César Ayala, Jr. y Laura Anna Maxwell; 3 nietos, Alexis Marie, Frank y Levi Madden Dickinson; y varios sobrinos. El servicio conmemorativo se llevará a cabo con un rosario a las 2:00 p.m. el viernes 12 de junio de 2020, en Garza Memorial Funeral Home Chapel. El entierro de las cenizas se llevará a cabo a las 2:00 p.m. el lunes 15 de junio de 2020, en el Rio Grande Valley State Veterans Cemetery, en Mission, Texas. Puede enviar sus condolencias o firmar el libro de visitas en garzamemorialfh.com Los arreglos se han encomendado a Garza Memorial Funeral Home, en 1025 E. Jackson St. Brownsville, Texas. (956) 542-5511.

