BROWNSVILLE — John Anthony Elizondo falleció el lunes 18 de noviembre de 2019 en el Valley Baptist Medical Center en Brownsville y asistió a la escuela en Cameron County Education Initiative, donde obtuvo su certificación en oficios de construcción este año. Le precedió en la muerte su abuelo, Ernesto Elizondo, Sr. A John Anthony Elizondo le sobreviven sus padres, Ernesto Elizondo Jr. y María De Los Angeles Elizondo; hermana, Elizabeth Leah Elizondo; abuela paterna, Evangelina Elizondo; abuela materna, María Felix Velásquez; su perro, Gordo Elizondo. La visita se realizará de 5:00 p.m. a 9 p.m. el jueves 21 de noviembre de 2019 en Garza Memorial Funeral Home. El servicio de capilla se llevará a cabo a las 10:00 a.m. del viernes 22 de noviembre de 2019, en Garza Memorial Funeral Home. Puede enviar sus condolencias o firmar el libro de visitas en garzamemorialfh.com Los arreglos se han encomendado a Garza Memorial Funeral Home, en 1025 E. Jackson St. Brownsville, TX. (956) 542-5511.

