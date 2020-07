BROWNSVILLE, TX — Joe Dimsdle de Brownsville, Texas, falleció pacífi camente el sábado 4 de julio de 2020 a la edad de 78 años. El Sr. Dimsdle era un veterano del U.S. Army y transportista postal retirado de Estados Unidos.

Durante sus 21 años de servicio militar, alcanzó el rango de Suboficial W 3 y sirvió dos viajes de combate en Vietnam del Sur como piloto de helicóptero del Ejército. CWO Dimsdle alcanzó el estatus de Aviador Senior del Ejército y tuvo certificado de piloto comercial civil para volar aviones y helicópteros. El Sr. Dimsdle estaba calificado para volar todos los helicópteros del Army y tiene una larga lista de distinguidas condecoraciones y medallas: Soldado del Ejército, Corazón Púrpura, Estrella de Bronce (dos premios), Servicio Meritorio del Ejército, Medalla Aérea (24 premios), Defensa Nacional, Servicio de Vietnam con 5 estrellas de batalla, Medalla de Reserva de las Fuerzas Armadas, Campaña de la República de Vietnam, Servicio de Defensa de Corea, Citación Presidencial de la Unidad del Ejército, Cruz de Gallantry vietnamita con palma, Citación de la Unidad Army Valorous y Citación de la Unidad de Medalla de Honor de Acción Cívica de la República de Vietnam, Cinta del Servicio El Sr. Dimsdle fue precedido en la muerte por su madre, la Sra. Concepción Abundes Youngkin. A Joe le sobreviven su amada esposa y amiga más querida de 62 años, Dolores Santiago Dimsdle; sus hijos: JoAnn Dimsdle Harper (Randy) de DeKalb, TX, Jacquelyn Dimsdle Wilson (Matthew Charles) de Aurora, CO, y Joe Dimsdle, Jr. (Leisa) de Brownsville, TX; nietos: Michael Joseph González (Kimberly) de Houston, TX, Jesse Richard González de Angleton, TX, Randi Jo Trower (Brett) de DeKalb, TX, Matthew Clark Wilson de Aurora, CO, Kate Josephine Wilson de Aurora, CO, Kevin Joe Dimsdle y Monique Galván de Brownsville, TX; bisnietos: Dylan Michael González, Aiden Joseph González de Angleton, TX, Jeremy Richard González de Houston,TX, Bryson Anthony Trower de DeKalb, TX, y Nicolás Arrellano de Brownsville, TX; hermana, Estella Dimsdle Gómez de San Antonio, TX; y numerosas sobrinas y sobrinos. La visita se llevará a cabo en la Capilla Este de Darling Mouser Funeral Home mañana, miércoles