CORPUS CHRISTI — Beverly Jane Johnson Hartzog, de 83 años, falleció el 9 de abril de 2020. Nació el 22 de abril de 1936 de Eldor A.N. Johnson y Gertrude Florence (Caywood) Johnson en N. Little Rock, Arkansas. Fue criada en N. Little Rock, AR, Temple, TX y Corpus Christi, TX. Se graduó de Temple High School en 1954. Beverly se casó con su esposo, A. Wayne Hartzog, de Rio Hondo, TX, el 6 de diciembre de 1959. Compartieron cincuenta y tres maravillosos años antes de su fallecimiento. Beverly era una esposa amorosa, madre, Mimi, hermana y tía. Beverly disfrutaba viajando con su esposo y su familia. Siempre será recordada por su amor y devoción hacia ellos. El enfoque de Beverly era ser una esposa, madre y abuela cariñosa. Su fe y amor a Dios guiaron el viaje de su vida. Beverly es precedida en la muerte por su padre, Eldor Arvid Nathaniel Johnson; madre, Gertrude Florence (Caywood) Johnson; esposo, Arthur Wayne Hartzog; hermana, Barbara Jean (Johnson) Schader; tío Oliver Johnson; cuñados, Drayton A. Schader y Timothy King Hartzog Sr.; suegro, Arthur Purvis (Mike) Hartzog y suegra, Mary Ruth (Gramtham) Hartzog. Quedan para atesorar sus recuerdos su hijo, Reed Hartzog y su esposa Blake Elliot Hartzog; hija, Holly (Hartzog) VanHerpe y esposo Todd VanHerpe; sus nietos, Hayley Hartzog, Greta VanHerpe, Brady Hartzog y Davis VanHerpe; cuñadas, Barbara Hartzog, Linda (Larry) Sandell y Lois Hartzog; cuñado, Jerry (Jan) Hartzog, así como varias sobrinas, sobrinos y sobrinas nietas y sobrinos nietos. No se llevarán a cabo visitas debido al refugio en el lugar por coronavirus. En lugar de flores, se pueden hacer donaciones a First United Methodist Church, 1301 Haisley Ave. Odem, TX 78370.

