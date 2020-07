Posted:

BROWNSVILLE — James Douglas Rollins de Katy, TX, devoto esposo, hijo, hermano y amigo, entró al descanso eterno el 15 de junio de 2020, rodeado de familiares y amigos mientras estaba en South Padre Island. Nació en Atlanta, Texas, el 29 de enero de 1961. Deja a su marido Kevin Edens para apreciar su memoria; padres JB y Frances Rollins; hermana Diane Rollins Stewart y su esposo Kevin de Louisiana; sobrinas Faith Stewart de Carolina del Norte y Bethany Stewart de Louisiana. Doug se graduó de la escuela secundaria en 1979 de la Escuela para Sordos de Texas en Austin y recibió un título de Asociado de Austin Community College y el Instituto de Tecnología de Rochester. Él asistió a la Universidad de Houston y se matriculó recientemente en el Lonestar College. Doug disfrutó continuando su educación, donde realizó numerosas certificaciones y capacitaciones. Un logro del que Doug estaba especialmente orgulloso fue convertirse en un intérprete sordo certificado por la corte para el estado de Texas. Doug también fue miembro de muchos clubes y fraternidades diferentes. Doug tenía un alma amorosa, aventurera y generosa, y disfrutaba compartir su amor por el lenguaje de señas estadounidense. Él dedicó su vida a servir a la comunidad sorda y sordociega. Se retiró de los Servicios para personas sordas y con dificultades auditivas del Condado de Travis después de trabajar allí durante más de 25 años. Doug disfrutó de estar sobre dos ruedas, ya sea largos viajes por carretera en su Harley Davidson o paseos en bicicleta con su esposo. Su dedicación a su familia, amigos y comunidad siempre será una influencia positiva en quienes lo rodean. La personalidad enérgica y optimista de Doug será extrañada por aquellos que lo amaron mucho. Debido a circunstancias recientes, se realizará un memorial oficial en su honor en una fecha y hora futuras. Un servicio memorial y un paseo en motocicleta se llevarán a cabo en Austin, Texas, en enero, si está permitido. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Tuesday, July 7, 2020 6:12 pm.