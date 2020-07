Posted:

Brownsville, TX — James Collin George III falleció en su casa el 11 de junio de 2020, a los 74 años. Le precedieron en la muerte sus padres, el Dr. J.C.George II y Margaret Jane George, y su hermana, Betty George Cotten. Conocido como Jim por familiares y amigos, era extraordinariamente talentoso y aventurero. Sus aventuras y amor por el aire libre comenzaron en la infancia con su padre volando a la pareja a México para viajes de pesca, caza de palomas en el sur de Texas y veranos con su hermano y primos en el este de Texas. Asistió a la escuela secundaria en la Escuela Episcopal de San Esteban en Austin. Más tarde recibió su B.A. en Psicología de la Universidad de Texas en Austin en 1968. En el verano de 1972, mientras viajaba por México, conoció a su esposa y compañera de vida, Carol, y comenzaron sus aventuras compartidas. Vivieron y viajaron mucho en México antes de regresar a Brownsville donde Jim construyó un velero en el que vivieron mientras navegaban por el Caribe. Finalmente, volviendo a Brownsville para establecerse, Jim usó su talento para dar forma a una exitosa carrera como artesano, propietario de negocios y constructor de barcos. Algunas de sus obras más notables incluyen la silla del Obispo exquisitamente tallada que se encuentra en la Iglesia Episcopal de Adviento en Brownsville, así como los cerca de una docena de veleros multicascos hechos a medida por su negocio Lone Star Multihulls, Inc. Sus pasatiempos incluían jugar al golf, navegar, pescar y hornear para familiares y amigos. Era un ávido fanático del fútbol de UT y el béisbol de los Texas Rangers. Más tarde en la vida, disfrutó de una relación maravillosa con su única nieta, Layla, quien trajo mucha alegría y luz a su vida. Ya sea que él y Carol estuvieran recorriendo las selvas de México, navegando a través de una tormenta de nieve en la costa de Haití, o más tarde cultivando vegetales en su huerto, Jim hizo todo con un propósito y una intención. Vivió más grande e hizo más de lo que la mayoría puede soñar. Su familia está muy orgullosa de su vida y sus logros, y lo extrañaremos mucho. Le sobreviven su esposa Carol Chapman George, su hija Laura George Grayson, su nieta Layla Grayson y su hermano Robert J. George, así como numerosas sobrinas, sobrinos, primos y amigos. Una celebración privada en memoria a su vida se llevará a cabo en una fecha posterior. En lugar de flores, la familia pide que se hagan donaciones en honor de Jim a la Escuela Episcopal de Día o a la Asociación de Alzheimer. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Tuesday, July 7, 2020 7:16 pm.