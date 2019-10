JAMES ALEXANDER “JIMMY” SMITH, JR.

Posted:

Fulton, Texas. James Alexander Smith, Jr., de 90 años de edad, falleció el 28 de septiembre de 2019. Nació el 13 de septiembre de 1929 en Jacksonville, Florida, hijo de James Alexander Smith y Ernestine Higginbothom Smith. Orgullosamente sirvió en la Marina de los Estados Unidos durante el conflicto de Corea. Le precedieron en la muerte sus padres; hijo, James Alexander Smith III; hermanas, Ida May Weisner y Julia Hardee. El deja para atesorar su memoria a su amada esposa de 67 años, Jane Ann Ballard Smith; hijas, Sharon Smith y Mary Lozano, nietos, Darren Glenn Lozano, Dylan James Lozano; Suzanne Price; bisnietos, Lauren, Addison, Kyler, Cody y Ty. Se llevará a cabo un servicio familiar privado. Las condolencias en línea se pueden dejar en www.charliemarshallfuneralhomes.com Arreglos encomendados a: Funerarias y crematorio Charlie Marshall 814 E. Main Rockport, Texas 78382, 3617292451.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Wednesday, October 9, 2019 4:40 pm.