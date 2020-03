RICHMOND — Israel Torres García, de 79 años, de Richmond, Texas, falleció pacíficamente en su casa el 2 de marzo de 2020.

Nació el 17 de enero de 1941 en Brownsville, Texas, hijo de Jesús y Estela Torres García.

Como muchas familias de su generación en el Valle del Río Grande, se unió a su familia y a sus familiares en los campos de algodón del sur de Texas y luego emigró hacia el norte para recoger verduras y frutas durante la mayor parte de los veranos de su infancia. El trabajo en los campos significaban que tenía que abandonar la escuela antes de que terminara el año escolar, y eso significó que regresó a casa mucho después de que comenzara el año escolar. Sin embargo, en el camino, él aspiró a terminar su educación. Se perdió muchos de los eventos de la escuela preparatoria como los juegos de fútbol , baile de graduación y otros eventos sociales porque estaba trabajando en los campos, pero logró unirse al equipo de béisbol de la escuela preparatoria de Brownsville, y esto lo llenó de mucho orgullo y alegría. En la primavera de 1960, se convirtió en el primero en su familia en graduarse de Brownsville High School.

Poco después de graduarse de la escuela, Israel se alistó en el Ejército de los Estados Unidos, donde sirvió desde 1960 hasta 1968. Sirvió en Vietnam como Master Sargent desde 1967 hasta 1968. Regresó a Texas por un corto tiempo y luego se mudó a California. Se matriculó en la Universidad del Sur California, Sacramento y en 1971, se convirtió en el primero de su familia en graduarse de la universidad. En 1976 regresó a Texas, donde conoció a su amada Gloria Ortiz. Él y Gloria se casaron el 26 de junio de 1976. Tuvieron dos hijos, Elisa y Thomas García, que eran su orgullo y alegría. En 1982, Israel se volvió a alistar en la Base de la Fuerza Aérea de Ellington y se unió al ejército, sirviendo dos años en la Guardia Nacional Aérea.

Israel trabajó como Inspector de Ingeniería para el Departamento de Ingeniería de Tráfico del Condado de Harris. Ingresó en el empleo en 1980 y se retiró en 2004 poco después de ser diagnosticado con cáncer de próstata. Israel se ocupó de varias de las enfermedades de la exposición del agente naranja que afectan a muchos de nuestros veteranos de Vietnam. Se unió a los Veteranos Discapacitados Estadounidenses, Unidad # 233, en el Condado de Fort Bend, con la esperanza de que su membresía ayudara a llamar la atención sobre las muchas necesidades de otros veteranos.

La familia García desea agradecer sinceramente a Axis Home Health, particularmente a Oye Ojo, por toda su ayuda, y también a Houston Hospice por la asistencia cariñosa que brindaron.

Israel es precedido en la muerte por sus padres, Jesús y Estela García, dos hermanos, Ramón y Thomas García, dos hermanas, Aurora Briones y Elvia Calderón, y su amado sobrino, Carlos Luna.

Los sobrevivientes incluyen a su amada esposa de 43 años, Gloria Ortiz García, sus hijos, Elisa (Julisa) García y Tomás (Viridiana) García, y la niña de sus ojos, su nieta, Alina Gloria García, numerosas sobrinas y sobrinos, primos y miembros de la familia y amigos.

La visita se realizará de 5:00 a 8:00 p.m. con un rosario a las 7:00 p.m. el lunes 9 de marzo de 2020, en la Capilla Morrow de The SettegastKopf Co @ Sugar Creek 15015 Southwest Freeway Sugar Land Texas, 77478.

Un servicio fúnebre católico se celebrará de 11:00 a.m. 12:00 p.m. el martes 10 de marzo de 2020, en The SettegastKopf Co @ Sugar Creek. El entierro seguirá a la 1:45 p.m. en el Cementerio Nacional de Houston, en 10410 Veterans Memorial Dr., Houston, TX 77038. Utilice el carril 2.

Se pueden dejar tributos y palabras de condolencias para la familia en https://www.dignitymemorial.com/obituaries/sugarlandtx/israelgarcia9072991.

Los arreglos funerarios están bajo la dirección de The SettegastKopf Co @ Sugar Creek, en 15015 Southwest Freeway Sugar Land, TX. 77478.