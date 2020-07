Israel Castañeda de Brownsville, TX. entró en descanso eterno el domingo 28 de junio de 2020.

Israel nació de Fernando y María del Refugio Rodríguez de Castañeda en México. Se retiró de ser un soldador independiente. Fue profundamente amado y lo extrañaremos muchísimo.

Le sobreviven su amada esposa María Dolores Castañeda; siete niños, Israel (Lourdes) Castañeda Jr., Jesús (Zaida) Castañeda, Mari (Andrew) Arebalo, Juan (Arali) Castañeda, José (Blanca) Castañeda, Raquel (Jorge García Jr.) Castañeda y Claudia (Joe) Cook. Además, quedan para atesorar sus muchos recuerdos sus quince nietos; dos bisnietos y familiares extendidos.

La visita se llevará a cabo desde las 2 p.m. a las 7 p.m. el viernes 3 de julio, con el Rezo del Santo Rosario a las 6:00 p.m. Treviño Funeral Home. La visita se reanudará de 8:15 a.m. a 9:15 a.m. el sábado 4 de julio de 2020 con una misa fúnebre programada a las 10 a.m. en Catholic Church San Felipe de Jesús ubicada en 2215 Avenida Rancho Viejo, Brownsville, TX 78521. Le seguirá el rito del sepelio en Buena Vista Burial Park.

Se invita a familiares y amigos a ver el obituario, el tributo en video, firmar el libro de visitas en línea y dejar un mensaje de condolencia para la familia de Israel en www.trevinofuneral.com.

Los arreglos funerarios han sido confiados a Treviño Funeral Home, 1355 Old Port Isabel Rd., Brownsville, Texas 78521 and 956 542 2583.