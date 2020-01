Ira Irvin Slaid Sr., de 84 años de edad, entró al descanso eterno el viernes, 29 de noviembre de 2019 en Brownsville, Texas. Ira es precedido en la muerte por su padre Ira Ervin Slaid, madre Iva Pearl Owen Slaid, hermanos: Barbara Russell, Delores Sabin, Bobbi Dean, Belinda Mitchell, Charles Slaid, y William “Bill” Slaid.

Quedan para atesorar su memoria su esposa María Reyes Slaid, 4 hijos: Ira Irvin Slaid Jr., Robert Edward Lee Slaid, Jane Kimberly Escamilla, Mirian Marlen Salazar, 7 nietos y su hermana, Mary Owen-Faires.

El funeral iniciará el miércoles, 4 de diciembre de 2019, de 11 a.m. a 12 a.m. con un rosario a las 7 p.m. en Funeraria del Angel Buena Vista. El servicio de capilla será el jueves, 5 de diciembre de 2019 a las 10 a.m. seguido por un servicio de sepelio en Rose Lawn Memorial Gardens. Los Honores Militares serán conducidos por Veterans of Foreign Wars Post 2035.

Los arreglos funerales han sido confiados al cuidado de Funeraria del Angel Buena Vista 125 McDavitt Blvd., Brownsville, TX. (956) 541-5400 Dignity Memorial Provider.