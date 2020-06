BROWNSVILLE — Hortensia “Tencha” C. Tijerina, amada hija, hermana, tía y amiga, murió pacíficamente rodeada de familiares el 5 de junio de 2020 en Kingwood, Texas, donde había estado residiendo durante el último año.

Tencha nació en Brownville, Texas, la hija menor de José María Cisneros y Margarita Hinojosa Cisneros. Ella fue la última hija sobreviviente del Sr. y la Sra. Cisneros.

En 1955, Tencha se casó con su novio de preparatoria, Raúl Tijerina, Jr. Después del matrimonio, se mudaron a Alemania, donde Raúl sirvió en el U.S. Army, y luego se mudaron a San Antonio, Texas, para inscribirse en la Universidad de St. Mary. Regresaron a Brownsville donde permanecieron por el resto de su vida de casados. Juntos, poseían y operaban el “Rocking R. Ranch” en el condado de Hidalgo y varias otras empresas comerciales en todo el Valle del Río Grande, incluidas las tiendas minoristas Santi’s Fashions y Border Britches. Tencha fue una apasionada defensora de los programas de educación y juventud, en particular los de la escuela preparatoria Villa María, la Academia St. Joseph, la Academia del Verbo Encarnado y la escuela secundaria regional Guadalupe. También se desempeñó como miembro fundador de la Junta del Museo de los Niños de Brownsville.

Después de la muerte de su esposo en 2000, Tencha se embarcó en su esfuerzo más ambicioso y duradero. Cumpliendo el sueño de su marido, dirigió la creación de la Fundación Raúl Tijerina, Jr., una organización privada sin fines de lucro dedicada al avance de la alfabetización, la salud, la prosperidad y orgullo de la gente de los condados de Cameron, Hidalgo, Starr y Willacy. Se desempeñó como presidenta de la junta directiva de la fundación durante sus primeros 10 años hasta su jubilación. Desde su inicio, la fundación ha financiado aproximadamente dos mil becas y subvenciones en todo el Valle, y continuará llevando adelante la visión y el legado de Tencha y Raúl mucho después de su fallecimiento.

Le precedieron en la muerte su esposo, Raúl Tijerina, Jr.; sus padres, José M. y Margarita H. Cisneros; y por sus hermanos y hermanas, Edmundo E. Cisneros, Emma C. Fangmann, Oscar P. Cisneros, Benilde C. Salazar, Margarita C. Montalvo y José M. Cisneros.

Para conservar su memoria, quedan numerosas sobrinas, sobrinos, miembros de la familia extensa y un círculo de amigos muy especiales de toda la vida.

Tencha descansará junto a su esposo en Brownsville. A solicitud de la familia, los servicios serán privados.

En lugar de arreglos florales y recuerdos habituales, la familia sugiere donaciones en memoria de Tencha al Museo de Niños de Brownsville, en 501 E. Ringgold Street, Brownsville, Texas 78520, (956) 548-9300, www.cmofbrownsville.org.

