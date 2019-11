Posted:

LAREDO, TX. — Hercilia Luz Valdéz Camina, el sábado 16 de noviembre de 2019 en Laredo, Texas, rodeada de sus seres queridos, a los noventa y seis años, entró tranquila y pacíficamente en el descanso eterno. Hercilia nació el 28 de agosto de 1923 en Monterrey, México. Asistió a Brownsville High School donde conoció al amor de su vida, Robert Camina. Ella celebró cincuenta y dos años amorosos de matrimonio. Fomentaron su amor con el nacimiento de sus cuatro hijos Mary Helen, Robert, Jr., Edward Joseph y Raymond Louis. Después de criar a sus hijos, regresó a la escuela y obtuvo su título de Educación Primaria en la Universidad Panamericana de Brownsville. Fue una maestra dedicada y enseñó segundo grado durante muchos años en varias escuelas dentro del Distrito Escolar Independiente de Brownsville. Después de una carrera dedicada, se mudó a Laredo para estar más cerca de sus hijos. Hercilia era una católica muy devota y era miembro de las Hijas Católicas. También fue miembro de muchas otras organizaciones como Tuesday Music & Literature Club, PanAmerican Round Table, Retired Teachers of Laredo y The Les Ameses Birthday Club. También fue una voluntaria muy apasionada de la tienda de regalos Laredo Medical Axillary. Hercilia fue precedida en la muerte por su amado esposo Robert; su hijo Robert, Jr.; yerno, Fernando G. Cantú, Jr.; y por sus padres, Luciano y Ercilia Valdéz; hermanos Luciano, Jr., Benjamín (Rosa), Raúl (Irene) y Enrique; y su cuñado, James Parker. Le sobreviven sus hijos Mary Helen Cantú, Edward Joseph Camina (Dora Alicia) y Raymond Louis Camina (Bárbara); nuera, Truth Camina; nietos Liza Renee Cantú, Fernando Cantú III, Andrea Campbell (Paul), Jared Camina (Nicole), Edward Camina, Jr. (Adriana), Melissa Jackson (Stellie), Alejandro Camina y Matthew Camina; bisnietos Fernando IV, Megan, Timothy, Mason, Katelynn, Allison, Kevin Jackeline, Daniela y Mia; y bisnieta, Isabella Cantú. También le sobreviven su hermana, Elena Valdéz Parker; cuñadas, Rosario Valdez y Olivia Camina Flores; así como muchos otros primos, sobrinas, sobrinos y otros miembros de la familia. Las horas de visita se llevarán a cabo el viernes 22 de noviembre de 2019 entre las cinco de la tarde y las nueve de la noche, con una recitación del rosario sagrado que comenzará a las siete de la tarde del viernes. Capilla Este de Darling-Mouser Funeral Home. El servicio de capilla comenzará el sábado 23 de noviembre de 2019 a las diez de la mañana. Seguirá inmediatamente el sepelio en Buena Vista Burial Park, en 5 McDavitt Boulevard, Brownsville, Texas 78521. A la familia le gustaría agradecer especialmente a sus cuidadores Elvia Garza, Rosa Peña, Norma Gutiérrez, Iris Gabriela Hernández, María Refugio Perrales y Blanca Burgos, por cuidar a Hercilia con tanto amor. En lugar de los recuerdos habituales, la familia solicita que haga una donación a la organización benéfica favorita de Hercilia, The Danny Thomas St. Jude Children’s Research Hospital en www.stjude.org. Los recuerdos de Hercilia se pueden compartir en www.darlingmouser.com. Los arreglos funerarios personalizados se han confiado al cuidado de Darling-Mouser Funeral Home, en 945 Palm Boulevard en Brownsville, Texas 78520, (956) 5467111. © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Sunday, November 24, 2019 12:55 pm.