Héctor Enrique Mascorro Menchaca, de Brownsville falleció el jueves 30 de enero de 2020 en el Valley Regional Medical Center en Brownsville. Le precedieron en la muerte sus padres, José Pedro y María Guadalupe Mascorro. Al Sr. Mascorro le sobreviven su esposa, Ramona Roque Mascorro; hija, Mónica Marlene Mascorro, e hijo, Héctor Enrique Mascorro, Jr.; 2 hermanas, María del Carmen Mascorro y Elizabeth Ceballos Mascorro; 2 hermanos, Oscar y Efrain Mascorro. Una reunión conmemorativa se llevará a cabo de 5:00 pm a 9:00 pm con un servicio memorial a las 7:00 pm el martes 4 de febrero de 2020, en Garza Memorial Funeral Home. Puede enviar sus condolencias o firmar el libro de visitas en garzamemorialfh.com Los arreglos se han confiado a Garza Memorial Funeral Home, 1025 E. Jackson St. Brownsville, TX. (956) 5425511. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Monday, February 3, 2020 11:21 am.