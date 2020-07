Posted:

BROWNSVILLE — Guadalupe José Abrego de Brownsville, Texas, devoto padre, hermano, abuelo, bisabuelo y amigo entró en descanso eterno el 20 de junio de 2020 en Bella Villa Hospice rodeado de su amorosa familia. Le precedieron en la muerte su esposa Carolina Martínez Abrego; padres Carmen y Jesús Abrego. Quedan para apreciar su memoria sus hijos Guadalupe J. (Aurora) Abrego Jr. y Javier Abrego; hermanos Ovidio Abrego, Ninfa Pérez, Josefa Abrego García, María Hernández; nietos Mayte, Dalila, Lupito, Anel, Javiercito, Chris y Jesse; bisnietos Rolandito, Joshua, Sarai, Aideliz, Oscar, Ian, Alba y Jaycee. Las visitas se llevarán a cabo hoy martes 23 de junio de 2020 de 1 p.m. a 9 p.m. con la recitación del Santo Rosario a las 7 p.m. en Sunset Memorial Funeral Home. La misa fúnebre se llevará a cabo el miércoles 24 de junio de 2020 a las 11 a.m. en la Iglesia Católica Good Shepherd y se llevará a cabo el entierro en Rose Lawn Memorial Gardens. Los servicios están bajo la dirección de Sunset Memorial Funeral Home, Crematory & Flower Shop, en 657 Springmart Blvd., Brownsville. (956) 350-8485. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Tuesday, July 7, 2020 6:26 pm.