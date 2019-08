Posted:

*El funeral de Gloria M. Fuentes se llevará a cabo el domingo 2 de junio de 2019 a partir de la 1 p.m. a las 10 p.m. con un Rosario a las 7 p.m. en Funeraria del Angel Buena Vista. Misa el lunes 3 de junio de 1919 a las 2:00 p.m. en la Catedral de la Inmaculada Concepción seguida de un servicio de cepelio en Buena Vista Burial Park. © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Monday, August 19, 2019 1:16 pm.