CORPUS CHRISTI — Gloria E. Adamez, de 75 años, falleció el 26 de abril de 2020. Nació en Brownsville, Texas, el 16 de enero de 1945, hijo de Osbaldo y Ester Garza. Ella estaba orgullosa de ser miembro de la Incarnate Word Association. Gloria dedicó su vida a la educación en IWA, Driscoll Middle School y Miller High School. Se especializó en economía doméstica, educando a numerosas generaciones en importantes habilidades para la vida. Además de su familia, ella disfrutaba de sus muchos viajes al casino. Gloria es precedida en la muerte por su padre Osbaldo Garza; hermano Osbaldo "Balo" Garza. Le sobreviven su esposo Jesús Abel Adamez; su hijo Carlos Abel Adamez y su madre Ester V. Garza; numerosos otros miembros de la familia. Firmar el libro y visita (10 personas) el miércoles 29 de abril de 2020 de las 4:00 p.m. hasta las 6:00 p.m. en Corpus Christi Funeral Home. Se rezará un rosario a las 7:00 p.m. esa misma tarde. Un servicio fúnebre se llevará a cabo a las 10:00 a.m. en Corpus Christi Funeral Home. El entierro seguirá en Seaside Memorial Park (10 personas). Corpus Christi Funeral Home, en 2409 Baldwin Blvd., Corpus Christi, Texas 78405, 361 885 0076, www.corpuschristifh.com.

