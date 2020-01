Posted:

Gloria Argelia Canales De Nasser llegó a la gloria de Dios de la mano de su amado esposo, Miguel Nasser, junto con su padre Febronio Canales, su madre Stefana García, sus hermanos: Osiel, Gilberto, Servando, Mario, Américo y su hermana Marisela Ca-nales. Ella será profundamente extrañada por su amado hijo Charles y sus hijas: Faride, Lizette y Jennifer Nasser, nietos: George Rodríguez, Leonardo Rodríguez, Charles Nasser, Sebastian González, Chelsa, Chapa, Audrey Nasser, Chloe, Chapa, Regina Nasser, Kimberly Rodríguez, y Katie Rodríguez, hermano José Luis, hermanas: Enedelia, Blanca Canales y yernos Donald Chapa y Jorge Rodríguez. Los portadores del féretro son José Luis Canales, Ricardo Rodríguez, José Soto y Michael González. Los portadores honorarios son Charles Nasser, Donald Chapa, Jorge Rodríguez y Christopher González. Las familias Nasser, Chapa, Rodríguez y González quieren invitarlo a la visita el viernes 27 de diciembre de 2019 de 1:00 p.m. a 12:00 a.m. con un rosario a las 7:00 p.m. en la Funeraria del Angel Buena Vista. La Misa el sábado 28 de diciembre de 2019 a las 10:00 a.m. en la Iglesia Católica de St. Luke, seguida de un servicio religioso en el Buena Vista Burial Park. Los arreglos funerarios se han confiado al cuidado de Funeraria del Angel Buena Vista, en 125 McDavitt Blvd., Brownsville, Tx. (956) 541-5400 Dignity Memorial Provider. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Tuesday, January 7, 2020 6:59 pm.