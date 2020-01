Posted:

BOERNE, TEXAS, Gerdamarie Hofmokel Settle, residente de Brownsville, Texas, falleció pacíficamente el viernes 17 de enero de 2020 a la edad de 86 años en Boerne, TX. Gerda nació el 1 de febrero de 1933 en Baton Rouge, LA, la única hija de padres inmigrantes alemanes F. W. (Fritz) y Elisabeth A. Hofmokel. Gerda es precedida en la muerte por su esposo de 46 años, Richard J. Settle, originario de Schenectady, Nueva York. Gerda y Dick se casaron el 2 de abril de 1956 en la Iglesia del Sagrado Corazón en Brownsville. Después de cortos períodos viviendo en Nueva York y San Antonio, TX, la pareja regresó a Brownsville, convirtiéndola en su hogar de por vida. A Gerda le sobreviven sus tres hijos, Karen Settle Newton (Harvey) de Houston, Fritz Hofmokel Settle (Cathy) de Brownsville y Lisa Settle Strain (Bill) de Boerne, TX, y ocho queridos nietos: Travis Strain (San Diego), Zachary Strain (Nueva York), Catherine Settle (Austin), Aaron Strain (Leadville, CO), Kirk Newton (Nueva York), Carl Settle (Brownsville), Emma Strain (Boerne), David Newton (Dallas). Gerda se mudó a Brownsville a la edad de 3 años cuando su padre aceptó el puesto de Director del Puerto de Brownsville. Gerda asistió a la Escuela Secundaria Brownsville y se graduó en la clase de 1950. Fue la Reina del Homecoming en su último año. Ella pasó a recibir un B.A. en Arte con Menor en Textiles de St. Mary's College en Notre Dame, Indiana, en 1954. La pasión y el talento de Gerda se manifestaron en la multitud de proyectos de arte que asumió a lo largo de su vida: pintura, costura, acolchado, cerámica, acabado de muebles y retapizado, enseñando arte en Villa Maria High School, y se entregó gentilmente a organizaciones de Brownsville como el Museo de Bellas Artes de Brownsville y la Liga de Arte de Brownsville, PEO y la Mesa Redonda Panamericana. En su carrera como artista que abarca más de décadas, sus pinturas al óleo obtuvieron muchos premios, incluidos varios premios Grumbacher, el Best of Show de Brownsville Art League y el Premio Clara Ely de la Exposición Internacional de Arte de Brownsville TX. Después de mudarse a Boerne en 2013, Gerda se unió al coro Menger Singers y renovó su pasión por el canto que había disfrutado en sus años universitarios. Gerda era conocida y amada por su calidez inagotable y su sentido del humor muy ingenioso. La familia desea agradecer al personal de la Casa Cibolo en Boerne, TX, donde Gerda residió durante los últimos 2 años por el ambiente amoroso que brindaron y por los muchos recuerdos felices. La visita se llevará a cabo de 11 a.m. a 1 p.m. el viernes 31 de enero, con una 1 p.m. Santo Rosario para ser recitado. La misa de resurrección se llevará a cabo a las 2 p.m. en la Iglesia Católica del Sagrado Corazón. No habrá procesión después de la misa. Los servicios junto a la tumba seguirán en Buena Vista Burial Park. La familia solicita que, en lugar de flores, se hagan donaciones en su memoria al Museo de Bellas Artes de Brownsville, 660 E. Ringgold St., Brownsville, TX 78520, www.bmfa.us. Los recuerdos de Gerdamarie se pueden compartir en www.darlingmouser.com.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Wednesday, January 29, 2020 12:15 pm.