Posted:

BROWNSVILLE — Georgina Carrasco de Brownsville, Texas, La devota madre, abuela, hermana, bisabuela y amiga entró en descanso eterno el 5 de febrero de 2020 en Brownsville Nursing and Rehabilitation rodeada de su amada familia. Nació en Brownsville, Texas, el 16 de agosto de 1930. Le precedieron en la muerte su esposo Raúl Carrasco; padres María Reyna Rodríguez y Aurelio Rodríguez; y su compañero Jerry Brand. Quedan para atesorar su memoria sus hijos Laura Carrasco, Brenda Carrasco Bailey (Byron) y Raúl (Sharon) Carrasco; hermana Socorro Cavazos; nietos Blaine Gregory, Brittany White, Lisa Pitre, Chris Worden y Julia Stockman; bisnietos Grayson Pitre, Lucia Gregory, Cash Gregory, Rowan Gregory, Georgina White, Harrison Stockman y Clark Stockman. Una celebración de la vida se llevó a cabo el viernes 7 de febrero de 2020 de 4 a 8 p.m. con la recitación del Santo Rosario a las 7 p.m. en Sunset Memorial Funeral Home en Brownsville. La misa conmemorativa se llevará a cabo hoy, sábado 8 de febrero de 2020 a la 1 p.m. en la Iglesia Católica de Santa María con la sepelio a seguir en Rose Lawn Memorial Gardens. Los servicios están bajo la dirección de Sunset Memorial Funeral Home & Crematory. 657 Springmart Blvd., Brownsville. (956) 350-8485. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Sunday, February 9, 2020 7:15 pm.