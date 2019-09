Gary Gene Minton, de 75 años, de los Fresnos, TX, falleció pacíficamente rodeado de familiares el 16 de septiembre de 2019, luego de una larga batalla contra la enfermedad de Alzheimer.

Nacido en Edcouch, TX, creció en Brownsville y obtuvo honores en todo el distrito como parte del equipo de fútbol de los Brownsville Eagles de 1962 que alcanzó los cuartos de final estatales.

Sirvió en la Guardia Nacional del Ejército mientras perseguía su carrera de toda la vida en el negocio de limpieza en seco y lavandería que lo llevó a Denver, CO y Boerne, TX antes de regresar al Valle y vivir en Los Fresnos en 1985. Fue miembro del consejo de la ciudad de Los Fresnos durante muchos años, ex presidente del Brownsville Downtown Lions Club, fue miembro comisionado de Lower Rio Grande Regional Review Committee y fue ex vicepresidente de Junta Regional de la Autoridad del Agua de Southmost. Gary era un apasionado cazador y pescador y le encantaba hacer ambas cosas en México.

A Gary le preceden en la muerte sus padres Jesse Mack Minton y Janie Maloy Minton.

Le sobreviven su hermano, Gregory K. Minton (Gale), su esposa de 51 años, Jeanne Clark Minton, sus hijos Jesse (Amy) y Justin, sus nietos Jacquelyn y Nicholas, y una gran extensa familia.

Bajo el cuidado especial de Jesús R. Ortiz, M.D. y su personal en Valley House Doctors, los increíbles equipos de Superior Home Health and Hospice y el apoyo adicional de Antonio M. Diaz Jr., M.D., Luis Gaitan, M.D., P.A., y Yahaira Espada, M.D., Gary fue capaz de permanecer en casa durante toda su enfermedad.

Siguiendo sus deseos, Gary fue incinerado y un servicio familiar privado se llevará a cabo en una fecha posterior.

Los arreglos finales se llevarán a cabo por Angel Lucy Funeral Home en Los Fresnos. En lugar de flores, se pueden hacer donaciones en memoria de Gary Minton al Brownsville Downtown Lions Club, 470 Fruitdale Drive, Brownsville, TX 78521.