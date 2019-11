Previous Next GABRIEL R. GRANADO

Gabriel R. Granado, de Brownsville, Texas, devoto padre, abuelo, hermano, tío y amigo entró en su descanso eterno el 14 de noviembre de 2019. Nació en Brownsville, Texas, el 20 de septiembre de 1961. Su padre le precedió en la muerte. Jose Granado. Deja para atesorar su memoria a su madre Dora Granado; hijas Ashley Granado y Delilah Treviño; nietos Ashlynn Castaneda, Gabriel Espino, Allan Treviño; hermanos Erineo (Sandra), Héctor (Alma), Ricardo (Claudia) Granado, Diana (Joel) Gutiérrez, José “Lonny” (Diana) y Rolando (Elisa) Granado. Las visitas se llevarán a cabo el miércoles 20 de noviembre de 2019 de 1 p.m. a 9 p.m. con la recitación del Santo Rosario a las 7 p.m. en Sunset Memorial Funeral Home & Crematory. La visita continuará el jueves 21 de noviembre de 2019 de 9 a.m. a 1 p.m. en Sunset Memorial Funeral Home. La misa fúnebre seguirá a las 2 p.m. en la Iglesia Católica Christ the King. Los servicios concluirán al final de la misa del funeral. Los servicios están bajo la dirección de Sunset Memorial Funeral Home & Crematory, en 657 Springmart Blvd., Brownsville. (956) 350-8485 © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Wednesday, November 27, 2019 12:28 pm.