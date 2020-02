Posted:

BROWNSVILLE — Gabriel Moctezuma falleció el 9 de febrero de 2020. La visita se llevará a cabo de 11:00 a.m. a 8:30 p.m. con un rosario a las 7:00 p.m. hoy, en la Capilla Delta. La misa funeral se llevará a cabo a las 10:00 a.m. el 12 de febrero de 2020 en la Inmaculada Concepción. El entierro seguirá en el cementerio de Buena Vista. Los arreglos funerarios están bajo la dirección de Delta Funeral Directors, (956) 542-2222. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

