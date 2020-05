Posted:

BROWNSVILLE — Un residente de toda la vida de Brownsville, Texas, Frank Parker Sr., de 91 años, murió en paz en su casa el viernes 8 de mayo de 2020. Frank nació el 1 de abril de 1929, hijo de Essa Chanslor Parker y Eugene Hall Parker. Le preceden en la muerte sus hermanos mayores, Eugene Hall Parker Jr. y William Chanslor Parker. A Frank le sobreviven su esposa, Carolyn, de 64 años. Frank se casó con Carolyn Elliott el 5 de mayo de 1956. Pronto le siguieron seis hijos: Frank Jr. (Susan), Lorraine Pérez (Manuel), Rebecca Martínez (Arturo), Deborah Stallings, Elaine Graham (Richard) y Karla Garrett (Ross ) Catorce nietos: Derek Parker (Emily), Ángela Garza (Alec), Leonard Parker, Ryan Pérez, Michael Pérez, Matthew Pérez (Kacie), Mark Pérez, Alyssa Dickinson (Frank), Carolyn Martínez, Meredith Graham, Parker Graham, Essa Garrett , Grace Garrett, Kloe Garrett, siete biznietos queridos y el perro Snoopy2. Frank asistió a las escuelas públicas de Brownsville y fue un atleta destacado en la escuela secundaria de Brownsville. Le otorgaron una beca de fútbol a la Universidad de Texas en Austin, jugando para los Longhorns, hasta que una lesión en la rodilla lo obligó a abandonar el equipo. ÉL completó su educación en UT, graduándose en 1952 con una Licenciatura en Administración de Empresas. Frank regresó a Brownsville y trabajó para Philen Shipping Co. durante 15 años. Se unió a Dix Shipping como socio hasta 1981. Al no estar listo para jubilarse, compró Gateway Tugs. Después de 46 años en la industria marítima, se retiró en 1998. Durante sus años laborales, participó activamente en Brownville Jaycees, la Cámara de Comercio de Brownsville, el Rotary Club, fideocomisario de la Junta Escolar de BISD, la Junta de Planificación y Zonificación, el Propeller Club, miembro fundador de Sunrise Bank y fue miembro de la junta de directores de la Asociación Marítima del Golfo Oeste. Frank fue miembro de la Iglesia Episcopal Adventista durante 64 años. Sirvió como Guardián Mayor y varias condiciones en la junta parroquial. Su iglesia fue una parte muy importante de su vida. Frank era un insaciable jugador de golf que jugaba en River View, miembro de Valley Inn y Country Club, y más tarde en el Rancho Viejo Country Club. Jugó al golf varias veces a la semana con un grupo de quince amigos. Él continuó jugando hasta 2013 cuando guardó los palos por razones de salud. Quedan para continuar con Old Golfers Inc. están Tomas Castella y Ron Humphries Frank con una vida bien vivida. Se llevará a cabo para los miembros de la familia un servicio privado de sepultura. Se anunciará un un servicio memorial en una fecha posterior. Garza Memorial Funeral Home de Brownsville está a cargo de los arreglos. En lugar de flores, la familia solicita donaciones que se pueden hacer a The Shriners Children’s Hospital. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Tuesday, May 26, 2020 6:40 pm.