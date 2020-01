Posted:

Félix Almaraz de Marshall Michigan, nació el 30 de mayo de 1941. Falleció a los 78 años el 21 de diciembre de 2019 en paz, en casa rodeado de familiares. Le sobreviven sus hijos Lupe Anne Banghart, Liz Grinage (Dave), John Almaraz (Anna), Penny Allen (Mike), Mark Ackley (Missy); ex esposa Judy Almaraz; hermanas Concepción Villanueva (Mariano Sr.) de Monte Alto TX, Oralia Laferty de Oshkosh Wisconsin y Delia Miller (Mike) de Marshall; Nietos Bob, Colleen, Sarah, Mersadi, Krystal, Travis, Shawna y 5 generaciones de bisnietos junto con muchas sobrinas y sobrinos. Félix fue precedido en la muerte por sus padres Guadalupe y José María Almaraz, su nieta Sabrina Almaraz y 4 hermanos: Rudolfo, Juan, Check y Bill. A Félix le gustaba pescar, viajar y buscar antigüedades. Félix siempre estaba dispuesto a dar a cualquiera lo que poseía, especialmente varias piedras de buena fortuna. Nos gustaría agradecer a la familia Laferty en Oshkosh Wisconsin por cuidar a Félix en la última parte de su vida. Habrá un servicio junto a la tumba en St. Mary’s Cemetery Marshall Michigan el 8 de enero de 2020 a las 10:00 a.m. Si está considerando una donación, diríjase a la Sociedad Estadounidense del Cáncer en memoria de Félix Almaraz. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Monday, January 13, 2020 12:35 pm.