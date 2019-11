Posted:

Evangelina Esparza entró al eterno descanso en Brownsville, Texas. Una cariñosa tía y una madre adoptiva sobresaliente, la Sra. Esparza estaba rodeada por su familia en el momento de su fallecimiento. Ella trabajó en la cafetería Woolworth en el centro de Brownsville durante más de tres décadas hasta que se retiró a mediados de la década de 1990. Es precedida en la muerte por Víctor Esparza y Berta Esparza, padres; Olga E. de Pérez (Pascual Pérez), Gloria E. de Saucedo (Luis Saucedo) y Dolores E. de Martínez (Ramón Martínez), hermanas; y Lucio Esparza, hermano. A la Sra. Esparza le sobreviven Lupita E. de Rodríguez (Héctor Rodríguez), hermana; y Domingo Esparza (Janie Esparza), hermano; y numerosas sobrinas y sobrinos. La familia de la Sra. Esparza, particularmente María C. Pérez y Víctor R. Pérez, quisieran expresar su más profundo agradecimiento a la Sra. Leticia Villalón. El funeral empezará el domingo 17 de noviembre de 2019 desde las 5 p.m. hasta las 9.00 p.m. con un servicio de oración a las 7 p.m. en la Funeraria Angel Buena Vista. Un Servicio de Capilla el lunes 18 de noviembre de 2019 a las 10:00 a.m. en Funeraria del Angel Buena Vista seguido del servicio del sepelio en Buena Vista Burial Park. Los arreglos funerarios han sido confiados al cuidado de Funeraria Angel Buena Vista 125 McDavitt Blvd., Brownsville, TX. 9565415400 Dignity Memorial Provider.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Sunday, November 24, 2019 12:40 pm.