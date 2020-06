Posted:

BROWNSVILLE, TX Eugenio B. Herrera, cariñoso padre, hijo, abuelo, bisabuelo, hermano, tío y amigo, entró en descanso eterno el domingo 31 de mayo de 2020 a la edad de cien años. Eugenio nació en Brownsville, Texas, de sus padres, Eugenio y María Guadalupe Barrera Herrera, el 28 de noviembre de 1919. Eugenio sirvió a la comunidad de Brownsville y las comunidades circundantes como bombero con el Departamento de Bomberos de Brownsville durante más de cuarenta años antes de su retiro en 1984. En su tiempo libre, disfrutaba construyendo casas. Será recordado por su cortesía, su respeto y su personalidad alegre por todos los afortunados que lo hayan conocido, y le extrañaremos muchísimo. Le preceden en la muerte sus padres, Eugenio y María Guadalupe B. Herrera; y sus hijos, Macario Maldonado y Enrique Herrera (Hilda). Quedan para atesorar su memoria su amada esposa, Teresa De La Paz Herrera; sus hijos Eugenio, Jr. (Edna), San Juana (David +), Elvira (Jacinto), Luis, Ninfa, Leticia, Joel (Randi), Aurora, Mirta y Andrés (Connie); nieta, Amber Andrade; sobrina, María Elena García; así como numerosos nietos, bisnietos y extensa familia. La horas de visita se lleverá a cabo mañana marte 2 de junio de 2020 entre las seis de la tarde y las nueve de la noche, con el Rezo del Santo Rosario a las siete de la tarde del martes en la East Chapel Darling Mouser Funeral Home. Los servicios del sepelio serán en privado. Hay un límite de setenta y cinco personas dentro de la funeraria en todo momento debido a la situación COVID. Siga las pautas y regulaciones actuales de distanciamiento social. Se requerirá un cubrebocas dentro de la funeraria en todo momento. Los recuerdos de Eugenio se pueden compartir en www.darlingmouser.com. Los arreglos personalizados del funeral han sido confiados al cuidado de Darling Mouser Funeral Home en el 945 Palm Boulevard en Brownsville, Texas 78520, (956) 546 7111.

