Posted:

El especialista Miguel Angel Villalón entró en eterno descanso el 11 de enero de 2020. Se unió al Ejército en 2018 y, después de completar el entrenamiento de combate básico y el entrenamiento individual avanzado en 2019, en Fort Leonard Wood en Missouri, fue asignado a Fort Bragg, donde sirvió como un ingeniero de combate. Sus premios y condecoraciones incluyen el Corazón Púrpura, la Medalla Estrella de Bronce, la Medalla de Elogio del Ejército, la Medalla de Logro del Ejército con Dispositivo “C”, la Medalla de Logro del Ejército, la Medalla de Buena Conducta del Ejército y la Insignia de Acción de Combate. Un agradecimiento especial al alcalde de la ciudad de Brownsville, Trey Méndez, los comisionados de la ciudad, el departamento de policía de Brownsville, Buena Vista Funeral Home, la iglesia católica St. Luke, la Diócesis de Brownsville y BISD. Le precedieron en la muerte su bisabuela; Rita Ríos, abuela; Olivia Mendoza, tía; María Guzmán; y hermano; Jesús Villalón Jr. Le sobreviven su madre Olivia Guzmán Villalón y su padre Jesús Villalón, hermanos Arnoldo y Antonio Fernández, abuelo materno Arnoldo Guzmán, abuelos paternos; Juan Villalón y Elsa García, numerosas tías, tíos, primos y familiares y amigos. Los honores militares completos serán honrados por Fort Bragg casa de la fuerza aérea y de operaciones especiales. Las visitas serán el viernes 24 de enero de 2020 en el Brownsville Event Center, en 1 Event Center, Brownsville, Texas 78526 de 1 p.m. a 10 p.m. con un Rosario a las 7 pm. La visita continuará el sábado 25 de enero de 2020 a las 9 a.m. con una misa a las 10 a.m. seguido de un servicio de compromiso en Buena Vista Burial Park. Los arreglos funerarios se han confiado al cuidado de Funeraria del Angel Buena Vista, en 125 McDavitt Blvd. Brownsville, Texas 78521. (956) 541-5400 Dignity Memorial Provider. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Monday, January 27, 2020 11:36 am.