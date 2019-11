Previous Next ESMERALDA DURÁN

Posted:

BROWNSVILLE — Esmeralda Durán falleció el viernes 15 de noviembre de 2019 en el Valley Regional Medical Center en Brownsville. Le gustaba pasar tiempo con familiares y amigos, jugando lotería. Le precedieron en la muerte su nieto, Leeon Hendrix Ezequiel, y un amigo cercano, Raymond J. Zaragoza. A Esmeralda Durán le sobreviven su esposo, Francisco Pérez III; hijas, Julie Diana Sánchez, Jessica Natalie Galaviz y Joanne Ramos; sus padres, Jesús y Juanita Durán; hermanos, Eduardo (María Guadalupe) Durán, Oscar (Anna) Durán, Juan (Lilia) Durán, Jesús (Laura) Durán, Horacio (Cecilia) Durán, Iván (María) Durán y San Juana (Ricardo G.) Durán; 1 nieto, Dominic Joseph Hale, y numerosos sobrinos y sobrinas. Las visitas se llevarán a cabo de 3:00 p.m. a 9:00 p.m. el miércoles 20 de noviembre de 2019, en Garza Memorial Funeral Home. La visita continuará de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. con un rosario a las 7:00 p.m. el jueves 21 de noviembre de 2019 en Garza Memorial Funeral Home. El servicio de capilla se llevará a cabo a las 12:00 del mediodía del viernes 22 de noviembre de 2019 en Garza Memorial Funeral Home. El compromiso seguirá en Roselawn Memorial Gardens. Los portadores de féretro serán Eduardo Durán, Juan Durán, Jesús Durán, Jr., Horacio Durán, Iván Durán y San Juana Durán. Puede enviar sus condolencias o firmar el libro de visitas en garzamemorialfh.com Los arreglos se han encomendado a Garza Memorial Funeral Home, en 1025 E. Jackson St. Brownsville, TX. (956) 542-5511. © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Wednesday, November 27, 2019 12:24 pm.