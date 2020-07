Posted:

Ernesto Arnoldo Rodríguez Galván, devoto esposo, padre, hermano, abuelo, bisabuelo y amigo, entró en descanso eterno el 24 de junio de 2020. La visita se llevará a cabo el sábado 27 de junio a partir de las 11 a.m., con un servicio de capilla a las 3 p.m. y el entierro a las 4 p.m. Los servicios están bajo la dirección de Del Angel Funeral Home, 125 McDavitt Blvd., Brownsville, TX. (956) 541 5400. Le sobreviven su esposa, Martha Armenta Rodríguez, sus tres hijas, Martha María Abelar, Rosa Elena Mercado y Adriana de Lourdes Rodríguez, sus sobrevivientes hermanos Sergio, Héctor y Mauro Rodríguez, diez nietos y nueve bisnietos. Ernesto nació en Matamoros, Tamaulipas, México, en una familia numerosa. Ernesto era un jugador de ajedrez insaciable y competitivo; a lo largo de su vida ganó múltiples campeonatos de ciudades y estatales en todo México. Se graduó como ingeniero civil de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. Finalmente, Ernesto y su esposa se convirtieron en ciudadanos estadounidenses y se mudaron permanentemente a Brownsville, Texas, para vivir en la misma ciudad que sus queridas hijas y nietos. Ernesto será realmente extrañado por su familia y sus seres queridos, quienes son mejores personas por haberlo conocido. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Tuesday, July 7, 2020 6:54 pm.