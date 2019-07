Previous Next ENRIQUE U. CASTILLO Enrique U. Castillo

BROWNSVILLE — Enrique U. Castillo, de 72 años, de Brownsville, TX, devoto esposo, padre, abuelo, bisabuelo, hermano y amigo, ingresó en su descanso eterno el sábado 13 de julio de 2019, en San Antonio, TX, rodeado de su amada familia. Enrique nació el 30 de mayo de 1947 de Marina Estela Urrutia y Francisco Castillo. El señor Castillo era un técnico automotriz dedicado por más de 60 años. Su lealtad, encanto y dedicación a su familia lo convirtieron en un patriarca excepcional y un individuo excepcional. Será muy extrañado y amado por todos los que lo conocieron. Le precedió en la muerte su padre Francisco Castillo. Deja para cuidar su memoria a su esposa, de más de cuarenta años de matrimonio, Alma L. Castillo; diez hijos, Marina E. Cruz, Enrique Castillo, Marvin O. Castillo, Gerson A. Castillo, Jackelin Castillo, Betsy Y. Montoya, Ronald Castillo, Nancy A. Baker, Reyna L. Martínez y Alexander Castillo; su madre, Marina Estela Urrutia; dieciocho nietos; tres bisnietos; dos hermanos; dos hermanas, dos sobrinas y cuatro sobrinos. La visita se realizará a partir de 1 p.m. a 9 p.m. el lunes 15 de julio de 2019 con un servicio de oración a las 7 p.m. en Sunset Memorial Funeral Home & Crematory. La visita continuará de 11 a.m. al tiempo del servicio de la 1 p.m. el martes 16 de julio de 2019. Una ceremonia funeral en la capilla dirigida por Pedro Medina Jr. se llevará a cabo a la 1 p.m. el martes, el 16 de julio de 2019, en Sunset Memorial Funeral Home & Crematory, ubicado en 657 Springmart Blvd. Brownsville, TX, 78526. El entierro cristiano seguirá en Rose Lawn Memorial Gardens. Los servicios se han confiado a Sunset Memorial Funeral Home & Crematory, ubicado en 657 Springmart Blvd. Brownsville, TX, 78526, (956) 350-8485.

