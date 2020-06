Posted:

Enedelia S. Guzmán, de 70 años, de Edcouch, Texas se fue con nuestro Señor el viernes 5 de junio de 2020. Enedelia nació el 10 de junio de 1949 a Carmen Cervantez y Thomas Soria. A Enedila le sobreviven su hijos José de Jesús Ramírez (Melissa); Rolando Guzmán (Mariana); y Adrian Guzman (Erica); hermanas Adela Soria Alemán, Arminda Soria Castillo, Carmen Soria Cervantez, hermanos Santiago Soria Cervantez y Margarito Soria Cervantez; nietos Alexandria, Rolando Jr., Génesis, Camila y Rolando Santiago Guzmán. Vanessa Ramirez, Amy Amador (Joshua), C.J. Green, Alondra, Alek y Max Guzman. Bisnietos Sabrina y Anthony Amador. A Enedila le preceden en la muerte su padre Thomas Soria y madre Carmen Cervantez; hermanas Elva Soria y Lydia Soria. La visita para Enedelia se llevará a cabo el lunes 8 de junio de 2020 a las 11:55 p.m. en la Funeraria del Angel Buena Vista, 125 Mcdavitt Blvd, Browns­ville, Texas 78521. Un servicio de capilla tendrá lugar el martes 9 de junio de 2020 a las 11 a.m. en Funeraria del Angel Buena Vista, seguido de un servicio de sepelio en el Buena Vista Burial Park.

