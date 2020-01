BROWNSVILLE — Emilio Maza Jr. de Brownsville, Texas, falleció el domingo 15 de diciembre de 2019 en Solara Hospital de Brownsville rodeado de su amada familia.

Emilio sirvió en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos durante cuatro años. Luego continuó su educación y obtuvo su maestría en Texas A&I en Kingsville, Texas. Fue educador y entrenador durante más de 30 años en BISD. Estuvo casado con su esposa, Rosie, durante más de 60 años, y crió dos maravillosos hijos.

Deja para apreciar su memoria a su esposa Rosie Maza; dos hijos, Royce (Melanie) Maza y Ryan (Dalinda) Maza; nietos, Aliyah Maza, Erik Maza y Luke Maza; hermanos, la Dra. Ninfa Dawson, Sandra Balboa, Maria Elena Maza y el Dr. Robert Maza.

Las visitas se llevarán a cabo el viernes 20 de diciembre de 2019 de 5 p.m. a 9 p.m. con honores militares a las 6:30 p.m. y la recitación del Santo Rosario a las 7 p.m. en Sunset Memorial Funeral Home & Crematory. La misa fúnebre se llevará a cabo el sábado 21 de diciembre de 2019 a las 10 a.m. en la Iglesia Católica Our Lady of Good Counsel. Los servicios con-cluirán al final de la misa del funeral. Los servicios están bajo la dirección de Sunset Memorial Funeral Home & Crematory Flower Shop. (956) 350-8485