Emilia Petrarca entró pacíficamente en su descanso eterno el jueves 18 de junio de 2020 en la comodidad de su hogar. A Emilia Petrarca le precedieron en la muerte su esposo Antonio Petrarca y sus hermanos Piedad Mejía, Roberto Arzola, Guadalupe González y Consuelo Hutchinson. Le sobreviven sus hijos Mary Alice (Robert) Barrios, Carmen (José) Alvarado, Linda Diane Petrarca (José Peña) Sandra (Paul Anthony) Rease, Antonio Petrarca Jr., John Petrarca y su hermana Sara Rodríguez. Emilia también deja 13 nietos y 19 bisnietos. Como portadores del féretro están Michael Martinez, Charles Kalie, Christopher Rease, Ryan Rease, Antonio Petrarca III y John Petrarca. Emilia era una amorosa esposa, madre y abuela. Ella también era una devota cristiana y ávida jardinera. La visita comenzará el lunes 22 de junio de 2020 de 1 p.m. a 9 p.m. con un rosario a las 7 p.m. en Funeraria Del Angel Buena Vista. El servicio de capilla será el martes 23 de junio de 2020 a la 1 p.m. seguido de un entierro en Buena Vista Burial Park. Los arreglos funerarios se han confiado al cuidado de Funeraria Del Angel Buena Vista, en 125 McDavitt Blvd., Brownsville, TX., (956) 541-5400, Dignity Memorial Provider.

