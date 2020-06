Posted:

BROWNSVILLE - Elvira M. Musquiz, madre amorosa, abuela, bisabuela, hermana, hija y amiga entró en descanso eterno el jueves 21 de mayo de 2020 a la edad de noventa y tres años. Elvira nació en Brownsville, Texas, de sus padres, Tomás y Lucía Alvear Martínez, el 21 de diciembre de 1926. Era una devota católica y feligrés de Santa María, Madre de la Iglesia. Junto a su esposo, Manuel, pasarían innumerables horas como voluntarios en la iglesia y en una clínica local para ayudar a otras personas necesitadas. Elvira fue una esteticista licenciada por más de 20 años antes de su retiro. Su pasatiempo favorito era cocinar, pero hornear era su especialidad. Horneaba para la iglesia y atendía a todo el personal de la oficina de su médico con sus deliciosas galletas horneadas y dulces. Siempre será recordada por su amabilidad y su personalidad afectuosa, y todos los afortunados que la hayan conocido la extrañarán muchísimo. Le precedieron en la muerte su esposo, Manuel Musquiz; sus padres, Tomás y Lucía Alvear Martínez; hermana, Herminia Banuelos; y sus hermanos, Ernesto Martínez y Dionicio Martínez. Quedan para apreciar su memoria su amada hija, Diana Musquiz Ramos y su esposo, Rodolfo E. Ramos, Sr., de Kingsville, Texas; sus nietos, Marisela Yvette Ramos Russell y su esposo, Richard, de Corpus Christi, Texas y Rodolfo E. Ramos, Jr. de Kingsville, Texas; bisnietos Kylie, Kendall, Karter y Kasey Russell. También le sobreviven numerosos primos, sobrinas, sobrinos y familiares. El horario de visitas se llevará a cabo hoy, domingo 24 de mayo de 2020, entre la una de la tarde y las seis de la tarde, con una recitación del rosario sagrado a las seis de la tarde en la Capilla Este de Darling Mouser Funeral Home. Los servicios de compromiso serán privados. Hay un límite de setenta y cinco personas dentro de la funeraria debido a la situación COVID. Siga las pautas y regulaciones actuales de distanciamiento social. Se requerirá una máscara facial dentro de la funeraria en todo momento. Los recuerdos de Elvira se pueden compartir en www.darlingmouser.com. Los arreglos funerales personalizados se han confiado al cuidado de la funeraria Darling Mouser en 945 Palm Boulevard en Brownsville, Texas 78520, (956) 546-7111.

