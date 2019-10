ELVIA Q. RAMÍREZ

Posted:

El 27 de septiembre de 2019, nuestro Amado Ángel tomó su último aliento. ¡Ella ahora reside en el cielo, acurrucada en los brazos amorosos del Señor Todopoderoso! ¡Libre del dolor, sufrimiento y luchas del mundo mortal! El amor de nuestra madre fue incondicional y desinteresado, que duró toda nuestra vida hasta el final. Ella era una esposa amorosa y cariñosa. Ella fue nuestra mejor amiga y mentora, siempre un fuerte pilar de apoyo moral y emocional en cada fase de nuestras vidas. Siempre nos puso primero y siempre estuvo allí para todas nuestras necesidades. Elvia también era una abuela cariñosa, amorosa suegra, hermana y tía. Sus nietos la adoraban porque siempre era su cómplice y siempre hacía todo lo que podía por ellos. Ella trataba a sus nueras como si fueran sus propias hijas. ¡Era una mujer maravillosa y cada centímetro una dama! ¡Ella siempre era amable llena de risas y tenía una sonrisa que iluminaba la habitación! Ella creía que todo sucedía por una razón y nunca dudó de las decisiones de Dios. ¡Fue un buen corazón y alma lo que la hizo absolutamente hermosa! ¡Te amaremos y extrañaremos siempre! ¡Por siempre en nuestro corazón! Hoy ella nos está sonriendo desde el cielo, nuestro ángel guardián! A Elvia le precedieron en la muerte su padre Roberto S. Quintero, su madre, Enriqueta G. Quintero y su hijo Reyes J. Ramírez. Quedan para atesorar su memoria su esposo Roberto S. Ramírez, hijo Roberto Q. Ramírez Jr., Saúl (Maggie) Ramírez, Hijo Rolando Q. Ramírez, hijo Rene Q. Ramírez, hijo Rafael (Idania) Ramírez, hermana Irma Q. Ramírez, hermano Jorge Quintero y hermana Rosario Q. Jaramillo. El servicio conmemorativo se llevará a cabo el sábado 12 de octubre de 2019 a las 12:00 p.m. en la Iglesia Católica St. Luke, 2800 Rockwell St., Brownsville, Texas. Los servicios concluirán después del servicio memorial. Los arreglos funerales se han confiado al cuidado de Funeraria del Angel Buena Vista 125 Mc Davitt Blvd., Brownsville, TX.

