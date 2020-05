Posted:

BROWNSVILLE — Eloisa V. Peña, cariñosa madre, abuela, bisabuela, hermana, hija y amiga, entró en descanso eterno el Día de la Madre, el domingo 10 de mayo de 2020 a la edad de ochenta y ocho años. Eloisa nació en Halloween en 1931 y fue residente de toda la vida de Brownsville, Texas. Ella era una devota católica, y junto a su esposo, Alfonso, sirvieron como consejeros en la histórica Catedral de la Inmaculada Concepción durante muchos años. Juntos, Eloisa y Alfonso fueron la alegría de la fiesta y disfrutaron bailando juntos y siempre se divirtieron contando chistes. Eloisa comenzó su carrera en el Distrito Escolar Independiente de Brownsville como secretaria en la escuela primaria Putegnat, y luego como paraprofesional antes de ser transferida al Departamento de Transporte de BISD, donde trabajó como supervisora de transporte. Se retiró en 2012 después de completar una notable carrera de casi 50 años en el distrito escolar. Su pasatiempo favorito era completar un rompecabezas tras otro y pasar tiempo con su familia. Ella siempre será recordada como una madre increíble, que era muy cariñosa, afectuosa y comprensiva y que todos los afortunados de haberla conocido la echarán de menos. Le preceden en la muerte su amado esposo, Alfonso D. Peña, Sr.; sus hijos, Alejandro Peña y Albert Peña; sus padres, Antonio y Eulalia López Vilano; y por todos sus hermanos y hermanas. Quedan para atesorar su memoria sus hijos: hijo, Alfonso Peña, Jr. (Loretta Roberta Peña) y su hija, Eulalia “Lala” García; nietos Alfonso Peña III, Nicole Peña, Diego García III, David Alfonso Peña (Sara) y Juan Alberto “JP” Peña; bisnietos Emilio Peña, Alfonso Peña IV, Emiliana Peña y su bisnieta recién nacida, Liliana Patricia Peña, quien entró en este mundo el Día de la Madre, el domingo 10 de mayo de 2020. También le sobrevive su nuera Patricia Peña; y numerosas sobrinas, sobrinos y extensa familia. Las horas de visita se llevarán a cabo mañana martes 12 de mayo de 2020 entre las diez de la mañana y las seis de la tarde, con el rezo del santo rosario a las cuatro del martes por la tarde dentro de la capilla East Chapel de Darling Mouser Funeral Home. Los servicios del sepelio serán privados. Hay un límite de setenta y cinco personas dentro de la funeraria en todo momento debido a la situación COVID. Siga las pautas y regulaciones actuales de distanciamiento social. Se requerirá un cubrebocas dentro de la funeraria en todo momento. Los recuerdos de Eloisa se pueden compartir en www.darlingmouser.com. Los arreglos funerales personalizados han sido confiados al cuidado de Darling Mouser Funeral Home en 945 Palm Boulevard in Browns­ville, Texas 78520, (956) 546 7111. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Wednesday, May 20, 2020 12:03 pm.