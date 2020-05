Posted:

BROWNSVILLE — Elida “Ellie” Ríos nació el 26 de febrero de 1931 en Río Hondo, Texas, de padres, Félix y Ana Leal Zuñiga. Falleció pacíficamente y se unió a sus padres y primer esposo, Guadalupe “Lupe” Gómez, hermana, Celia Salazar, hermano, Eladio “Lalo” Zuñiga para encontrar el descanso eterno el 12 de mayo de 2020 a la edad de 89 años. Al graduarse de Hebbronville High School, Ellie se casó con su primer amor, Lupe, un fumigador de cosechas inteligente y bien educado de San Pedro. Los dos tuvieron una vida juntos en Los Fresnos, Texas, con sus dos hijos, Dahlia “Dolly” y Gil. La gracia natural y el glamour de Ellie se convirtieron en un éxito empresarial cuando abrió Ellie’s Beauty Studio. Su pasión como peluquera abrazó el deseo de ayudar a otras mujeres a encontrar fuerza en su belleza. En julio de 1966, Lupe murió trágicamente en un accidente aéreo dejando a Ellie viuda con dos niños pequeños. Su fuerza y tenacidad le permitieron superar numerosos desafíos como madre soltera. A pesar de estos desafíos, Ellie puso orgullosamente a sus dos hijos a la universidad mientras continuaba ampliando su negocio de belleza. Un día, cosas del destino, condujo a la ciudad vecina de Brownsville para reparar automóviles. Mientras esperaba su auto, caminó hacia una heladería cercana para pedir un regalo. Fue allí donde conoció a su segundo y último amor, Rafael “Ralph” Ríos, entrenador y educador en Brownsville. Los dos construyeron una vida y envejecieron juntos en Los Fresnos; ambos sirviendo a sus comunidades a través del liderazgo cívico. Ellie llevó una vida larga, rica e histórica. Su legado y memoria vivirán en las historias que comparten sus seres queridos. Le sobreviven su hija, Dolly (Mike) Zimmerman, su hijo Gil (Jerri) Gómez y su hijastra, Rosario (Leroy) Hatley; nietos, Heidi (Sean) Mulroony, Veronica (Christopher) Mojica, Hans (Cat Conte) Zimmerman, Joel (Lauren) Gómez, Lilvia Gómez, Giana (Beau) Hesterberg y Erin Hatley; bisnietos, Liam y Atticus Mulroony, Alma y CJ Mojica, y Jack, Cecily y Felicity Hesterberg; y sus hermanas, Anna Brown, Evelyn Baxter y Ercilia Cano. A la familia le gustaría reconocer y honrar la atención que Ellie recibió de sus cuidadores: Yvette Cano, Sabrina Charania, Martha Chavez, Ricky Flores, Teresa López y Brenda Ortega. Un servicio memorial en su honor será programado más tarde este verano. Sus oraciones y apoyo para su familia y seres queridos son apreciados en este momento. Los arreglos están bajo la dirección de Sunset Funeral Home en Brownsville. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Tuesday, May 26, 2020 6:19 pm.