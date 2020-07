EDUARDO JACINTO “MOE” GOMEZ

Posted:

“Moe” entró en su eterno descanso el 17 de abril de 2020 rodeado de todos sus seres queridos en Brownsville, TX. Nació el 20 de enero de 1946 de Jacinto Gómez Salcedo y Emma Graciela Gómez Hernández. Trabajó como soldador en Keppel AmFELS durante muchos años. También trabajó para la ciudad de Brownsville como conductor de transporte de la ciudad para la estación de autobuses Metro. A Eduardo le encantaba estar detrás del volante como su padre; le encantaba estar en el camino. Fue conductor de camiones de larga distancia para Seahorse & Sunbelt Transpor-tation durante muchos años en todo Estados Unidos. Eduardo, orgulloso y honorable, sirvió a su país durante 21 años en el Ejército y la Guardia Nacional de los Estados Unidos. Él era un verdadero patriota. Siempre quiso que todos a su alrededor sonrieran y se rieran. Era un verdadero bromista. Eduardo fue desinteresado y siempre ayudó a su familia en todo lo que pudo. Era la roca de nuestra familia, en la que todos nos apoyábamos cuando las cosas se ponían difíciles. Fue un devoto esposo, padre, abuelo y héroe. El era nuestro héroe. Descanse en paz ahora y sepa que nos ha preparado a todos muy bien para esta cosa llamada vida, la tomaremos desde aquí. ¡Tenemos el reloj! Eduardo fue precedido en la muerte por su padre Jacinto, su madre Emma, su abuelo Francisco, su abuela Ramona, su suegro Carlos, su suegra Mercedes y sus dos hermanos Juan y Roberto. Le sobreviven su amada esposa Rachel, sus hijos Eduardo y Lorenzo, sus hijas Myra, Jennifer, Kristina y Katherine. Sus nietos Alexis, Victor, Bianca, Autumn, Carlos, Jordan, Lucas, Madelyn y Ashlyn. Su bisnieto Christopher y sus hermanos Nora, Cristina, Miguel, Marcela, Sandra, Patricia, Laura, Ramón, Jaime y Jesús. Los servicios religiosos se llevarán a cabo en la Iglesia Católica St. Luke en 2800 Rockwell Dr. el 15 de junio de 2020 a las 10 a.m., seguido de un servicio de compromiso en Buena Vista Burial Park 125 Mcdavitt Blvd. en Brownsville, TX. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

