EDNA GANN “TOOTSIE” McCABE

SAN MARCOS — Edna (Tootsie) Gann McCabe falleció en su casa en San Marcos, Texas, el 6 de septiembre de 2019 a la edad de 101 años.

Nacida de Thomas Floyd Gann y Alta Magee el 9 de febrero de 1918 en Porter, Oklahoma, Edna fue la quinta de nueve hijos de Gann que crecieron en la granja familiar en el sur de Texas.

Se graduó de Rio Hondo High School en 1936 y se casó con Vincent (Vin) Lawrence McCabe en San Benito el 25 de junio de 1939. Juntos, Vin y Edna criaron una familia de nueve hijos.

Vin y Edna se mudaron a Brownsville, Texas en 1949 para estar más cerca del trabajo de Vin en el Puerto de Brownsville. Edna apoyó la carrera de Vin en la Asociación Internacional de Longshoreman al participar activamente en el Auxiliar de Mujeres Locales de ILA, apoyando las actividades sociales familiares y ayudando a las familias necesitadas de ILA.

La casa de Edna y Vin era una donde los niños, parientes y vecinos se sentían bienvenidos y aceptados. Tanto Edna como Vin enfatizaron el valor del aprendizaje para que cada hijo obtuviera un título y tres obtuvieran un doctorado. Siete de sus hijos se convirtieron en educadores.

A Edna le sobrevive un hermano, James Gann y esposa, Ann Nell, de Bay City, Texas, y seis hijos: Michael y esposa, Grace, de Angleton, Texas; Dennis y esposa, Mary Lou, de Austin; Tom y esposa (+), Susan, de San Marcos; Terry y esposa, Diann, de San Marcos; Peggy de San Marcos; y Jimmy y esposa, Jo, de Driftwood, Texas. Además le sobreviven sus 13 nietos quienes la conocieron como su Abuela Tootsie: Brian McCabe, Lisa McCabeLuedecke, Tim McCabe, Scott McCabe, Kevin McCabe, Michael Pat McCabe, Glenn McCabe, Eric Robinson, Joseph McCabe, Casey McCabe, Adam Rodriguez, Kristy Haschke, y Samuel McCabe, así como 20 bisnietos y muchas sobrinas y sobrinos.

Edna fue precedida en la muerte por sus padres y hermanos Herman, Opal, Mary, Floyd, Howard (Pete), Robert (Bob), y Alta (Ruth), su esposo, Vin, hijas, Donna y Ann Rita, e hijo, Philip.

Después de vivir en Brownsville durante 52 años, Edna se mudó a San Marcos en 2001 para estar cerca de su familia. Al mudarse a la casa que sus hijos y nietos construyeron para ella, hizo un hogar cálido cerca de sus seres queridos a través de llamadas telefónicas y visitas regulares.

Edna disfrutaba de la naturaleza, estaba en el jardín cultivando flores y vegetales, y esperando que llegaran las golondrinas purpúrea. Además, estaba llena de vida de tal manera que a la gente le encantaba visitarla y entablar conversaciones con ella. Todos los que la conocieron sintieron una profunda conexión con ella, y sus nietos y bisnietos recuerdan haber terminado las conversaciones con ella diciendo: “Te amo, abuela Tootsie”, y esperando que ella responda: “¡Te amo más!”

Las profundas y duraderas amistades de Edna con Victoria Briones de Matamoros y Alfie Castillo de McAllen fueron fuentes de apoyo y aliento.

La familia desea agradecer a Sarah Muñiz y Linda Epperson por la atención amorosa y el cuidado que le dieron a Edna. Además, su familia aprecia mucho al Dr. Gregory Moore y CTMC Hospice Care por su orientación y asistencia.

En lugar de flores, Edna solicitó que los donantes contribuyan a su organización benéfica favorita.

Un servicio conmemorativo público para celebrar la vida de Edna (Tootsie) Gann McCabe se llevará a cabo en Pennington Funeral Home en San Marcos, Texas, el martes 10 de septiembre a las 11:00 a.m., con un velorio de las 9:00 a.m. a las 11:00 a.m. El viernes 13 de septiembre a las 10:00 a.m. se realizará un servicio público junto a la tumba en el cementerio Mont Meta en San Benito, Texas.

