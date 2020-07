Dr. José Luis Fernandez Jara de Brownsville, Texas, falleció inesperadamente el 21 de junio de 2020. Nació de sus padres José Luis Fernández Guajardo y María F. Carrizales en Matamoros, México, el 14 de febrero de 1949.

José trabajó como anestesiólogo después de graduarse de la Universidad Nacional Autónoma de México y luego trabajó como técnico de ecocardiograma.

Lo más importante para José eran su familia y sus amigos. Se preocupaba profundamente por los demás y construyó muchas amistades duraderas en su vida. A José le preceden en la muerte su esposa y amada madre de sus hijos, Juanita Fernández Alegría y José Luis Fernández Guajardo (padre).

Le sobreviven su esposa Mirta Lucio, sus hijos Adamar Fernández Atala (Eloy), José Luis Fernández III, Juan Francisco Fernández (Sara), Gabriela K Fernández, su madre María F. Carrizales, su hermana Patricia Juárez y sus nietos María José, Ana Lucía, Maia Lynn y Anden Luis.

Los portadores del féretro de José serán José L. Fernández, Juan F. Fernández, Jehu Juárez Jr, Luis C. Covarrubias, José C. Covarrubias, Luis A. González. Honran para servir como portadores: Dr. Jamie Silva, Dr. José Luis Castaneda, Dr. Rubén Ceballos, Jehu Juárez Sr y Ramón Espinoza.

La visita se llevará a cabo el viernes 26 de junio de 2020 de 1 p.m. a 9 p.m. con un servicio de oración a las 7 p.m. y continua una visita el sábado 27 de junio de 2020 de 8 a.m. a 11 a.m. con un servicio de capilla a las 11 a.m. seguido por el entierro Buena Vista Burial Park.

Los arreglos funerarios se han confiado al cuidado de Funeraria Del Angel Buena Vista, 125 McDavitt Blvd., Brownsville, TX., 956 5415400, Dignity Memorial Provider”.