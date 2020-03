DR. GERALD HOLLIER

Posted:

SOUTH PADRE ISLAND, TX. — Jerry comenzó a trabajar antes de los 16 años, a su manera sacando víveres y entregando recetas para la farmacia. Después de graduarse de la Universidad de Lamar, asistió a SMU, Universidad de Houston y obtuvo dos maestrías y un doctorado. También fue un consejero profesional con licencia. Jerry trabajó para General Electric en el corporativo de Silicone Division, McGraw Hill y EnviroSystems. Él y su socio eran dueños del Bristol Bar & Grille en Greenway Plaza, en Houston. Durante 30 años enseñó en el Departamento de Negocios de Southmost College y en la Universidad de Texas Brownsville. A la hora de comer a menudo lo encontraban en el restaurante Palm Court sentando gente y limpiando mesas. Era una broma sobre que él era el chico más sobreeducado de la ciudad. Dando un ejemplo a sus alumnos, siempre iba vestido con saco y corbata. Como un incansable estudiante de historia, enseñó el fracaso del socialismo y la importancia del capitalismo y nuestro sistema de libre empresa. Aprendió de sus alumnos que había 3 factores de importancia para nuestros jóvenes que deberían ser respetados. Primero fue la familia, segundo su trabajo, y la escuela fue tercero. Jerry sintió que Brownsville y la comunidad sufrieron una gran pérdida con la desaparición de Texas Southmost College. Como ejemplo de la excelente calidad de los estudiantes, a menudo comentó que después de enseñar a miles de estudiantes, nunca tuvo un solo estudiante que fuera grosero. Se llevaron a cabo servicios privados seguidos del entierro en Monte Meta. El Dr. Hollier, de 76 años, nació en Port Arthur, Texas, y murió de insuficiencia cardíaca en su casa en South Padre Island, Texas. Le sobreviven tres hermanos, 2 hermanas, un hijo, Jarret (Karen) de Austin y su socio comercial y socio vitalicio durante más de 40 años, Joe Baldwin. Durante mucho tiempo ha sido partidario de Sunny Glen Children’s Home. Si desea puede donar en su memoria en P.O. Box 1373, San Benito, Texas 78586. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

