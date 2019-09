DR. ERNESTO S. DAVILA

Posted:

BROWNSVILLE. El dentista local de cincuenta y cinco años y residente de Brownsville, Texas, falleció inesperadamente el viernes 20 de septiembre de 2019. Nació el 15 de diciembre de 1932 de Juanita Saldaña y José Dávila, ambos fallecidos. ÉL era el mayor de diez. Le sobreviven sus hermanos Delfino Dávila, Graciela Pérez, Rubén Dávila, Hermlinda García, y Yolanda Ramírez. Fue precedido en la muerte por sus hermanos Concepción Dávila, Nector Dávila, Paula Tabares, Truman Falcon, y Eduardo Falcon. Era un orgulloso veterano de la Marina que había servido en la Guerra de Corea. Se graduó como Doctor en Cirugía Dental de la Rama Dental de la Universidad de Texas en Houston. El 21 de junio de 1959, se casó con Levinia Briseño y el verano pasado celebraron sesenta años de matrimonio. Juntos tuvieron seis hijos y doce nietos. El Dr. Dávila fue un padre devoto y un esposo amoroso. Sirvió en muchas organizaciones cívicas y ofreció sus servicios dentales para ayudar a niños desfavorecidos. Disfrutaba de muchas actividades al aire libre. Era un ávido cazador y pescador y pasó gran parte de su tiempo en su rancho. El Dr. Dávila vivió una vida plena y ahora ha entrado en la alegría del Señor. Vivió su vida por su familia. Le sobreviven su esposa, Levinia; sus hijos Levinia Lara, Lillian Curran, Lucila Leal, Laurie Davila Taylor y Eliseo Dávila. Le precedieron en la muerte su hijo, Ernesto Davila Jr. Su orgullo y alegría fueron sus nietos, Levinia Marie y Lysette Lara; Michael, Christopher y Lauren Curran; Amanda, David, Eric y Nicholas Leal; Ernesto Peyton Taylor, Ernesto Davila III y Eliseo Davila II. Lo extrañarán profundamente sus amigos, familiares y todos los que lo conocieron y lo amaron. El horario de visitas se llevará a cabo el martes 24 de septiembre de 2019 entre las 2:00 p.m. y las 9:00 p.m., con una recitación del rosario sagrado que se recitará a las 7:00 p.m. en St. Mary, Madre de la Iglesia, 1914 Barnard Road, Brownsville, Texas 78520. La misa fúnebre se celebrará a las 10:00 a.m. del miércoles 25 de septiembre de 2019 en St. Mary, Madre de la Iglesia. Los servicios de sepelio seguirán a la misa del funeral en Rose Lawn Memorial Gardens en 4464 Old Port Isabel Road, Brownsville, Texas 78526. Los honores militares se llevarán a cabo bajo los auspicios de V.F.W. Publicación # 2035. Los recuerdos del Dr. Dávila se pueden compartir en www.darlingmouser.com. Los arreglos funerarios personalizados se han confiado al cuidado de la funeraria DarlingMouser en 945 Palm Boulevard en Brownsville, Texas 78520, (956) 5467111. © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

