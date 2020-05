Posted:

Dora R. Granado entró en eterno descanso el viernes 8 de mayo de 2020 rodeada de su amada familia. Dora nació el 19 de octubre de 1940. Le precedieron en la muerte sus queridos padres; Matias y Consuelo Rodríguez, su nieta Shelby B. Granado, su esposo; José R. Granado, su hijo; Gabriel R. Granado y dos hermanas; Esperanza Cruz y Guadalupe Olvera. Deja para apreciar su memoria a sus hijos; Erineo (Sandra) Granado, Héctor (Alma) Granado, Ricardo (Claudia) Granado, Diana (Joel) Gutiérrez, José (Diana) Granado, Rolando (Elisa) Granado. 19 nietos y 16 bisnietos. Hermanos: José Matías (Francisco) Rodríguez, Alonso (Olga) Rodríguez, Elvira (Espiridión) Hinijosa, Manuela (Rubén) Estrada y múltiples sobrinas y sobrinos. La visita se llevará a cabo el miércoles 13 de mayo de 2020 en Funeraria Del Angel Buena Vista de 9 a.m. a 9 p.m. con un rosario para ser recitado a las 7 p.m. Un servicio de capilla se llevará a cabo el jueves 14 de mayo de 2020 a la 1 p.m. seguido de un servicio de compromiso en Rose Lawn Memorial Gardens. Portadores de féretro: Erineo Granado, Héctor Granado, Ricardo Granado, José Granado Jr., Rolando Granado y José Matías Rodriguez, los portadores de honor serán Joel Gutiérrez y Jorge Treviño. La visita será limitada debido a las declaraciones de COVID 19 establecidas por los funcionarios de la ciudad, el condado y el estado. Los arreglos funerales se han confiado al cuidado de Funeraria Del Angel Buena Vista, en 125 McDavitt Blvd., Brownsville, TX., (956) 541-5400, Dignity Memorial Provider.

